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3 yaşındaydı... Amcasının kullandığı kamyonetin altında ezildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 yaşındaydı... Amcasının kullandığı kamyonetin altında ezildi
Kamyonet Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Karaman Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı.

ARKA TEKER ÜZERİNGEN GEÇTİ

Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği sürücünün yeğeni olan küçük çocuk ağır yaralandı. Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. 3 yaşındaki Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 yaşındaydı... Amcasının kullandığı kamyonetin altında ezildi - 1. Resim

AMCA GÖZALTINDA

Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı çalışmanın ardından kamyonet olay yerinden kaldırılırken, sürücü polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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