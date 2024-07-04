Sinan Ateş davasında 4. gün! Ayşe Ateş ifade öncesinde gözdağı verdi: Bildiğim hiçbir şey sır kalmayacak

Sinan Ateş davasının 4. gününde gözler Ayşe Ateş'in vereceği ifadeye çevrildi. Duruşma öncesi konuşan Ayşe Ateş, "Bugün canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden. Bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum." dedi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın dördüncü celsesi başladı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları, müşteki Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı.

AYŞE ATEŞ İFADE VERECEK

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan ve Meryem Gül Çiftci Binici de duruşmayı takip ediyor. Pazartesi günü başlayan duruşmada dün itibarıyla sanık savunmaları tamamlandı, ardından avukatların beyanlarına geçildi. Dünkü celsede 19 sanık avukatının beyanı dinlenirken, bugünkü duruşmada avukat beyanlarının alınmasına devam edilecek. Sonrasında ise müşteki Ayşe Ateş'in dinlenmesi bekleniyor.

"HİÇBİR İSMİ PAS GEÇMEDEN HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Duruşma öncesinde gazetecilere konuşan Ayşe Ateş, önemli açıklamalarda bulundu. Ateş'in konuşmasında şu ifadeler yer aldı: "Bugünkü duruşmada vereceğim ifadede sanıkların yaptığı gibi katillerden karton kahraman çıkarma hikâyelerini değil, Sinan hayattayken yaşadıklarımızı, Sinan’ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden. Ölmekten, öldürülmekten, çocuklarımı bir de annesiz bırakmaktan korktum. Bugün ölümü göze almadım. Bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum.

"MAHKEMEDE İZİN VERİLMEZSE İFADEMİ BASINA VERECEĞİM"

Hiç heveslenmesinler, hiç sevinmesinler. Cambaza bakmayacağımızı, katillerden gözümüzü ayırmayacağımızı da bilsinler. Buradan bütün siyasetçilere, sanatçılara, iş insanlarına, esnaflara, emeklilere, ev hanımlarına; bu aziz milletin her bir ferdine seslenmek istiyorum:

Gözünüzü bu davadan ayırmayın. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum: Eğer bugün Sayın Başkan, ifademi böler, bunların duruşmayla ilgisi yok derse ifademi siz değerli basın mensupları önünde aziz milletimize seslenerek vereceğim."