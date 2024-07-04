Erdoğan "Yeniden görüşebiliriz" demişti! Suriye konusunda 4 maddelik çözüm önerisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Esad için "Yeniden görüşebiliriz" derken, gelişmeler merak edildi. Erdoğan Kazakistan'da Suriye dahil çeşitli konularda temas yürütürken Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den konuya ilişkin 4 maddelik bir çözüm önerisi geldi.

Suriyeli göçmenler meselesi ülke gündeminden düşmezken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceklerinin sinyalini vermişti.

KAZAKİSTAN'DA DA GÜNDEM SURİYE

Şanghay İş Birliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan’a giden Erdoğan, dün burada Putin ile bir araya gelmişti. Liderlerin gündeminde Suriye meselesi de bulunurken AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özlü, "Suriye sorunu dört maddelik bir uzlaşma metni imzalanarak çözülebilir. Rusya Devlet Başkanının başkanlığında Türkiye ve Suriye Dışişleri Bakanlarınca imzalanacak bir Mutabakat Muhtırası metni aşağıdaki 4 hususu içermelidir" diyerek 4 madde sıraladı:

- Suriye yönetiminin kapsamlı bir genel af ilan etmesi,

- Türkiye'de yaşayan bütün Suriye vatandaşlarını önşartsız ülkesine kabul etmesi,

- Türkiye ve Suriye'nin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, muhalif ve bölücü terör örgütlerine kendi ülkelerinde müsaade etmemeleri,

- İç savaş nedeniyle Suriye'de tahrip olan bütün altyapı ve üst yapıların Türk firmalarında yeniden inşa edilmesi. Bu maksatla, Türkiye tarafından Suriye'ye Eximbank kredisi açılması. Bu mutabakatın gerçekleşmesi her iki ülke için, bölgemiz için ve tüm dünya için en doğrusu."