Herkes onu konuşuyor! 16 aylık bebeğini bir başına bırakıp tatile gitti, sonrası korkunç

Korkunç olay ABD'de yaşandı. 32 yaşındaki Kristel Candelario, 10 günlük tatile gitmek için bebeğini evde bir başına bıraktı. Candelario, tatilde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı da unutmadı. Daha sonra eve dönen kadın bebeğini yerde buldu. Olayı polise haber verince korkunç gerçek ortaya çıktı. Mahkeme şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

ABD'nin Ohio eyaletinde, Kristel Candelario isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Washington Post'un haberine göre,32 yaşındaki Kristel Candelario, geçen ay kızı Jailyn'in cinayetiyle ilgili suçunu kabul etti.

Savcılar, Kristel Candelario'nun haziran ayında Detroit ve Porto Riko'ya giderken küçük çocuğu Cleveland'daki evlerinde bir oyun parkında yalnız bıraktığını söyledi.

BEBEĞİ YERDE YATARKEN BULDU

Cuyahoga İlçe Savcılığı'na göre, Kristel Candelario seyahatinden döndüğünde Jailyn'i yerde yatarken buldu ve polisi aradı. Acil müdahale ekipleri gelmeden önce çocuğunun kıyafetlerini değiştirdi ve kısa süre sonra öldüğünü bildirdi.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI: AÇ VE SUSUZLUKTAN ÖLDÜ

Savcılar, yürümeye başlayan çocuğun öldüğü sırada aşırı derecede susuz kaldığını söyledi ve tıp uzmanları onun açlık ve susuzluktan öldüğünü belirledi.

Candelario Pazartesi günü hakime ve mahkemeye hitaben Jailyn'in ölümünün ona çok acı verdiğini söyledi.

İspanyol bir tercüman aracılığıyla, "Yaptıklarımı haklı çıkarmaya çalışmıyorum ama kimse ne kadar acı çektiğimi ve neler yaşadığımı bilmiyordu" dedi.