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    Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmişti… Cani annenin cezası belli oldu! Ayaklarıyla defalarca tepti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmişti… Cani annenin cezası belli oldu! Ayaklarıyla defalarca tepti
    Çorum, Şizofreni Hastası, Cinayet, Güncel Haber

    Çorum’un İskilip ilçesinde yaşanan olay tüyler ürpertti. Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten cani anne apar topar tutuklanmıştı. Yapılan incelemeler sonucu annenin aldığı ceza belli oldu. Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmişti… Tutuklu yargılanan anne, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Şizofren oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğünü açıklamasıyla tutuklu yargılanan 45 yaşındaki Menşure Arık’ın aldığı ceza belli oldu. Cani annenin ifadeleri ise kan dondurdu. Ayaklarıyla defalarca tepti! 

    ŞİZOFRENİ HASTASI OĞLUNU SURLARDAN AŞAĞI İTTİ 

    22 Mayıs 2021’de İskilip Kalesi’nde meydana gelen olayda, şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibi, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Menşure Arık tutuklandı.

    Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmişti… Cani annenin cezası belli oldu! Ayaklarıyla defalarca tepti

    Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

    Menşure Arık’ın avukatı Mehmet Namlı, müvekkili Menşure Arık’ın hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Menşure Arık’ı, iki kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu’na gönderildi. Kurum tarafından gönderilen iki raporda da Menşure Arık‘ın ‘İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu’ belirtildi.

    CANİ ANNENİN CEZASI BELLİ OLDU 

    Menşure Arık ile tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu anne son kez savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti Menşure Arık'a altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki saygılı tutumunu göz önünde bulundurarak cezayı, müebbete çevirdi. Eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.

     

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