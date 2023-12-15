Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmişti… Cani annenin cezası belli oldu! Ayaklarıyla defalarca tepti

15 Aralık 2023 14:56 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:57

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şizofren oğlunu surdan itekleyerek öldürdüğünü açıklamasıyla tutuklu yargılanan 45 yaşındaki Menşure Arık’ın aldığı ceza belli oldu. Cani annenin ifadeleri ise kan dondurdu. Ayaklarıyla defalarca tepti!

ŞİZOFRENİ HASTASI OĞLUNU SURLARDAN AŞAĞI İTTİ

22 Mayıs 2021’de İskilip Kalesi’nde meydana gelen olayda, şizofreni hastası Ferdi Arık'ın (21) surdan düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekibi, 30 metreden düşen Arık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, olaydan önce Ferdi Arık'ın bir kadın tarafından tekmelendiğini öne sürdü. Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının Arık'ın annesi Menşure Arık olduğunu tespit etti. Kale civarında yakalanıp, gözaltına alınan Menşure Arık tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Menşure Arık hakkında 'Altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan, tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık hakkında ise 'Altsoyu kasten öldürmeye azmettirme' suçundan dava açıldı.

Menşure Arık’ın avukatı Mehmet Namlı, müvekkili Menşure Arık’ın hükme elverişli olmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı dikkate alan mahkeme heyeti Menşure Arık’ı, iki kez İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumu’na gönderildi. Kurum tarafından gönderilen iki raporda da Menşure Arık‘ın ‘İşlediği suça karşı hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu’ belirtildi.

CANİ ANNENİN CEZASI BELLİ OLDU

Menşure Arık ile tutuksuz yargılanan eşi Cebrail Arık, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu anne son kez savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti Menşure Arık'a altsoya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın mahkemedeki saygılı tutumunu göz önünde bulundurarak cezayı, müebbete çevirdi. Eşi Cebrail Arık (47) ise beraat etti.