16 yıl boyunca hiç çalışmadan maaş aldı: İşveren test isteyince ortaya çıktı

İlginç olay, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşandı. İlk kez 2009 yılında izin alan bir Almanca öğretmeni, 16 yıl boyunca hastalık izni kullanarak yılda yaklaşık 72 bin Euro (yaklaşık 3 milyon 424 bin TL ) kazandı.

Metro’nun haberine göre, 2009 yılında "ruhsal rahatsızlıklar" nedeniyle rapor aldığı belirtilen öğretmen, yıllarca bu raporları uzattı.

SAĞLIK TESTİNİN YENİLENMESİNİ İSTEDİLER

Ancak çalıştığı kurumun uzun süreli devamsızlığına itiraz etmesi ve yeni bir sağlık testi talep etmesini kabul etmeyen öğretmen, kuruma dava açtı.

Başvurusu mahkeme tarafından reddedilen öğretmenin raporunun geçerliliğini koruması için sağlık kontrolüne gitmesi gerektiği kaydedildi. Öğretmenin ayrıca 2.500 Euroluk mahkeme masrafını da ödemesi gerekiyor .

YASALARA GÖRE TAM MAAŞ ALMALARINA İZİN VERİLİYOR

Almanya'nın temel yasasına göre öğretmenler 'beamte' yani kamu görevlisi olarak sınıflandırılıyor ve diğer kamu sektörü çalışanlarına göre özel sağlık sigortası, daha yüksek emeklilik maaşı ve daha iyi iş güvenliği gibi çeşitli avantajlardan yararlanıyorlar.

Beamte'lerin hastalık izninde oldukları süre boyunca tam maaş almalarına da izin veriliyor.