Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 16 yıl boyunca hiç çalışmadan maaş aldı: İşveren test isteyince ortaya çıktı

16 yıl boyunca hiç çalışmadan maaş aldı: İşveren test isteyince ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
16 yıl boyunca hiç çalışmadan maaş aldı: İşveren test isteyince ortaya çıktı
İstismar, İz, Rapor, Almanya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşayan bir öğretmenin 16 yıl boyunca çalışmadan maaş aldığı gün yüzüne çıktı. Olay işverenin, öğretmenden sağlık muayenesi talep etmesi üzerine patlak verdi. 

İlginç olay, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yaşandı. İlk kez 2009 yılında izin alan bir Almanca öğretmeni, 16 yıl boyunca hastalık izni kullanarak yılda yaklaşık 72 bin Euro (yaklaşık 3 milyon 424 bin TL ) kazandı.

Metro’nun haberine göre, 2009 yılında "ruhsal rahatsızlıklar" nedeniyle rapor aldığı belirtilen öğretmen, yıllarca bu raporları uzattı. 

16 yıl boyunca hiç çalışmadan maaş aldı: İşveren test isteyince ortaya çıktı - 1. Resim

SAĞLIK TESTİNİN YENİLENMESİNİ İSTEDİLER

Ancak çalıştığı kurumun uzun süreli devamsızlığına itiraz etmesi ve yeni bir sağlık testi talep etmesini kabul etmeyen öğretmen, kuruma dava açtı. 
Başvurusu mahkeme tarafından reddedilen öğretmenin  raporunun geçerliliğini koruması için sağlık kontrolüne gitmesi gerektiği kaydedildi. Öğretmenin ayrıca 2.500 Euroluk mahkeme masrafını da ödemesi gerekiyor .

YASALARA GÖRE TAM MAAŞ ALMALARINA İZİN VERİLİYOR

Almanya'nın temel yasasına göre öğretmenler 'beamte' yani kamu görevlisi olarak sınıflandırılıyor ve diğer kamu sektörü çalışanlarına göre özel sağlık sigortası, daha yüksek emeklilik maaşı ve daha iyi iş güvenliği gibi çeşitli avantajlardan yararlanıyorlar.
Beamte'lerin hastalık izninde oldukları süre boyunca tam maaş almalarına da izin veriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tercih yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?15 yaşındaki Büşra, inşaatta ölü bulundu! Ailesi kayıp başvurusu yapmış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsveç’te güvenlik fiyaskosu! 'Türkiye dosyaları' havalimanı tuvaletinde unutuldu - Dünya'Türkiye' dosyaları havalimanı tuvaletinde unutulduYunanistan alarmda! MİT Başkanı Kalın, Halife Hafter ile Bingazi'de ne konuştu? - DünyaKalın, Hafter ile Bingazi'de ne konuştu?Oval Ofis’te sakladı, golf sahasında yakalandı: Trump’ın morlukları büyüyor! - DünyaTrump'ın elleri çürüyor mu?Devlet sırrı açığa çıktı! Polonya’da rakiplerini vurmak isterken geri çekilme planını ifşa etti! - DünyaDoğuyu savaşmadan terk etme stratejisi ifşa oldu!Güneş'te son iki ayın en büyük patlaması! Türkiye doğrudan etkilenecek - DünyaTürkiye doğrudan etkilenecek! Son iki ayın en büyüğüSahte dişçi skandalı! Yapıştırıcıyla sahte kaplama yaptı: Yüzlerce hasta kabusu yaşadı - DünyaYapıştırıcıyla sahte kaplama yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...