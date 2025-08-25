İçinden adeta altın fışkırıyor! Özbekistan’daki maden sahası rekor fiyata alıcı buldu

Özbekistan’ın Taşkent bölgesinde 2 ton altın rezervine sahip ''Terekli'' maden sahasının satışı için 19 Ağustos’ta internet ortamında düzenlenen açık artırma yaklaşık 12 saat sürdü.

Yerel basının haberlerine göre, yoğun rekabet yaşanan ihalede 377. turda ''Toyloq Toza Hudud'' şirketi kazanan olarak ilan edildi. Şirket, 81,79 milyar som (yaklaşık 6,5 milyon dolar) teklif ederek sahada jeolojik araştırma ve inceleme çalışmaları yapma hakkını elde etti. Böylece madenin fiyatı başlangıç değerinden neredeyse 20 kat arttı.

ADETA ALTIN FIŞKIRIYOR

''Terekli'' sahası Shaugaz köyünün 9,6 kilometre güneydoğusunda yer alıyor ve toplam 65 hektarlık alanı kapsıyor. Uzmanların hesaplamalarına göre, bu bölgede yaklaşık 2 ton altın rezervi bulunuyor. Bu da ülke ekonomisinde stratejik bir kaynak olarak büyük önem taşımaktadır.