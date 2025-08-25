Cenaze töreni 6 gün sürdü! Roman kral altın tabutla gömüldü

Temmuz ayının başında göğüs enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybeden Frank Thompson için görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, aile ve topluluk içinde 'kral' olarak anılan Thompson'ın cenaze törenine ilişkin detaylar paylaşıldı.

SOM ALTINDAN TABUT YAPTIRDILAR

Roman geleneklerine uygun bir tören yapmak isteyen Thompson ailesi, 'Roman kral' için som altından bir tabut yaptırdı. Geleneklere uygun olarak hareket eden aile, Thompson’un cenazesini lüks bir araçla, İngiltere’nin çeşitli bölgelerindeki ailesi ve arkadaşlarının mezarlıklarında 6 gün boyunca gezdirdi.

Bir aile dostunun söylediğine göre, Güney Londra'daki bir mezarlıkta duracak tabut için inşaası bir yıl sürecek devasa bir mermer mezar da yaptırılacak.

Ailenin kralı olarak tanımlanan adamın ''iyi bir çingene'' olduğunu göstermek isteyen yakınları, Thompson için görkemli bir tören düzenlerken, cenazenin maliyeti tam olarak açıklanmadı. Bir arkadaşı, tabutun som altından olduğunu vurgulayarak maliyetinin altı basamaklı olduğunu söyledi.

''TOPRAĞA VEREBİLMEMİZ NEREDEYSE BİR AY SÜRDÜ''

Aile dostları, ''Oğlu bunu yurtdışından sipariş etti. Maliyeti muazzamdı, altı haneli. Gelmesi haftalar sürdü. Onu toprağa verebilmemiz neredeyse bir ay sürdü." diye konuştu ve en iyi tabutu yapmak için uğraştıklarını anlattı.

''HERKES HAYRANLIK DUYUYORDU''

Aynı kişi, "Önce en iyi tabutu yapmak istedik, sonra tabut için malzemeleri tartışmaya başladık. Sonra fark ettik ki, onu yer altına koymak zorunda değiliz, bir mezar yapabiliriz. Biz çok köklü bir Çingene geçmişine sahibiz. O çok büyük bir ailenin reisiydi, ailenin kralıydı; herkes ona hayranlık duyuyordu." açıklamasını yaptı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Ailesi ve yakın çevresinin kral olarak gördüğü Thompson’ın suç dosyası ise kabarık. Thompson ve üç suç ortağı, 2011 yılında, 65 ila 92 yaş arasındaki yaşlıları, yollarını ve kaldırımlarına yapma vaadiyle dolandırdı. Suç ekibi, yaşlı kadınları fahiş ücretler ödemeye zorlayarak, 1 milyon 300 bin Sterlin kazandı. Yetkililer bunu sistematik dolandırıcılık olarak nitelerken, Thompson ve ekibi toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

O dönemde bir karavan alanında yaşayan Roman çetesi, Manchester ve Hertfordshire'daki adresleri de hedef aldı.

Thompson ve suç ortakları, gruptan birinin cep telefonuyla YouTube'da, 98 peni değerindeki bir süt kutusunu garaj yolu sızdırmazlık maddesi olarak kullanarak eski bir askeri 800 sterlin dolandırdığını övünerek kaydetmesinin ardından yakayı ele verdi.