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19 yaşında, 6 kişiyi öldürdü! Kurbanların arasında 2 aylık bebek de var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
19 yaşında, 6 kişiyi öldürdü! Kurbanların arasında 2 aylık bebek de var
Kanada, Cinayet, Ottawa, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanada'da 19 yaşındaki Sri Lankalı bir kişi, 5'i aynı aileden olmak üzere 6 kişiyi öldürdü. Kurbanların arasında 2 aylık bir bebeğin olduğu da bildirildi.

Kanada Polis yetkilisi Eric Stubbs, başkent Ottawa'da gerçekleşen bir cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu. Stubbs, 19 yaşındaki Sri Lankalı saldırganın "keskin bir silahla" 6 kişiyi öldürdüğünü ve saldırının "Ottawa tarihindeki en kötü cinayet" olduğunu belirtti.

2 AYLIK BEBEĞE DE KIYMIŞ

Kanada'da öğrenci olduğu tahmin edilen saldırganın yakalandığını kaydeden Stubbs, saldırgana altı kez birinci derece cinayet ile cinayet girişimi suçlamaları yöneltildiğini ifade etti. Polis yetkilisi, saldırganın, Sri Lankalı 35 yaşındaki bir kadın ve aralarında 2 aylık bebeğinin de bulunduğu 4 çocuğu ile olay sırasında evde olan bir kişiyi de öldürdüğünü aktardı.

"TEPKİMİZ ŞOK VE DEHŞET OLDU"

BBC, saldırganın kurbanlarla aynı evde yaşadığını bildirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, olayın "akılalmaz" olduğunu kaydederek, "Açıkçası, bu korkunç şiddet karşısında hepimizin ilk tepkisi şok ve dehşet oldu." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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