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    2 bin yolculu dev gemide kolera paniği! Karantinaya alındılar

    Düzenleyen: / Kaynak: BBC
    - Güncelleme:
    2 bin yolculu dev gemide kolera paniği! Karantinaya alındılar
    Kolera, Gemi, Karantina, Haber

    Dünya Haberleri  / BBC

    2.184 yolculu kruvaziyer gemisi Norwegian Dawn'da kolera paniği yaşanıyor. Mide rahatsızlığı yaşayan bazı yolculara test yapılırken, yolcular karantinaya alındı.

    Mauritius, gemide olası bir kolera salgını korkusu nedeniyle Norveç yolcu gemisi 'Norwegian Dawn'ın başkent Port Louis'e yanaşmasına izin vermedi.

    KARANTİNAYA ALINAN YOLCULARA TEST YAPILDI

    Gemide en az 15 kişi hastalık şüphesi nedeniyle karantinaya alındı. Mauritius yetkilileri, gemiyi bloke etme kararının "herhangi bir sağlık riskinden kaçınmak için alındığını" söyledi. Yolculardan test için numuneler alınırken sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

    MİDE HASTALIĞI GÖRÜLMÜŞ

    Norveç Cruise Line Holdings'in bir temsilcisi, Güney Afrika gezisi sırasında yolcularda hafif mide hastalığı belirtileri görüldüğünü söyledi. Gemideki Hollandalı bir yolcu, BN DeStem'e kaptan tarafından gemide kolera salgını olabileceği söylendiğini söyledi. Son birkaç ayda Güney Afrika'da kolera salgınları yaşandı ve bu salgınlardan en çok Zambiya etkilendi.

    GEMİDE 2 BİNDEN FAZLA YOLCU BULUNUYOR

    Gemide 2.184 yolcu ve 1.026 mürettebat bulunuyor. Yaklaşık 2.000 kişinin Port Louis'e inmesi planlanırken, diğer 2.000 kişinin de aynı anda gemiye çıkması bekleniyor. Norveç Cruise Line sözcüsü, gemiden inen veya gemi gezisine katılanların bunu 27 Şubat'ta yapacaklarını söyledi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: BBC
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