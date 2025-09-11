20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Başından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı

6 Şubat'ta İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki evinden torununu okula bırakmak için çıkan 68 yaşındaki Susan Varley, sokak ortasında dehşeti yaşadı. Edinilen bilgilere göre, Ina Priestly isimli yan komşusu, aniden Susan’ın yanına gelerek başından aşağıya kaynar su döktü.

Yüzü, kulakları ve boynu yanan kadın acıyla çığlık atarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan komşu oradan hızlıca uzaklaştı.

CİDDİ YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda ciddi yanıklar olduğu bildirildi. Birlikte olduğu torunu ise olaydan yara almadan kurtuldu.

20 YILLIK KOMŞULARMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Susan’ın 20 yıldır Ina'nın komşusu olduğu ve aralarında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, aralarındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

''BİR DAHAKİ SEFERE BIÇAKLA MI SALDIRIYA UĞRAYACAK?''

Susan’ın kızı olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, annesinin olaydan önce çok sosyal bir insan olduğunu şimdi ise eve kapandığını vurgulayarak, ''Annem hayatının geri kalanını yine saldırıya uğrayacağından endişe ederek geçiriyor, ama bir dahaki sefere asitle mi yoksa bıçakla mı saldırıya uğrayacak?'' İfadelerinde bulundu.

Ina’nın 20 yıldır sebepsiz yere annesine kötü davrandığını bildiren kadın, annesinin defalarca yan komşusu hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı gün tutuklanan Ina, dün çıkarıldığı mahkemede iki yıllık toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.