Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Başından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı

20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Başından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şiddet, Yaralanma, Ceza, İngiltere, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde yaşayan Ina Priestly, torunuyla birlikte evden çıkan komşusu Susan Varley'in başından kaynar su döktü. Korkunç olayda talihsiz komşu ağır yaralanırken saldırgan kadın, iki yıllık toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. 

6 Şubat'ta İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki evinden torununu okula bırakmak için çıkan 68 yaşındaki Susan Varley, sokak ortasında dehşeti yaşadı. Edinilen bilgilere göre, Ina Priestly isimli yan komşusu, aniden Susan’ın yanına gelerek başından aşağıya kaynar su döktü. 

20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

Yüzü, kulakları ve boynu yanan kadın acıyla çığlık atarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan komşu oradan hızlıca uzaklaştı.

CİDDİ YANIKLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda ciddi yanıklar olduğu bildirildi. Birlikte olduğu torunu ise olaydan yara almadan kurtuldu.

20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

20 YILLIK KOMŞULARMIŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Susan’ın 20 yıldır Ina'nın komşusu olduğu ve aralarında zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığı ortaya çıktı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, aralarındaki bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı düşünülüyor. 

''BİR DAHAKİ SEFERE BIÇAKLA MI SALDIRIYA UĞRAYACAK?''

Susan’ın kızı olaya ilişkin yaptığı açıklamalarda, annesinin olaydan önce çok sosyal bir insan olduğunu şimdi ise eve kapandığını vurgulayarak, ''Annem hayatının geri kalanını yine saldırıya uğrayacağından endişe ederek geçiriyor, ama bir dahaki sefere asitle mi yoksa bıçakla mı saldırıya uğrayacak?'' İfadelerinde bulundu. 

20 yıllık komşusuna dehşeti yaşattı! Kafasından aşağıya döktü: Neye uğradığını şaşırdı - 3. Resim

Ina’nın 20 yıldır sebepsiz yere annesine kötü davrandığını bildiren kadın, annesinin defalarca yan komşusu hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı gün tutuklanan Ina, dün çıkarıldığı mahkemede iki yıllık toplum hizmeti cezasına çarptırıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2 belediye daha AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktıŞarkıcı Ece Seçkin ve eşini ölümle tehdit ediyordu! Serbest kalan şahıs hakkında yeni karar…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldı - Dünyaİki ülke arasında kriz! Büyükelçi görevden alındıEndonezya'yı sel vurdu! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü var - DünyaÜlke felaketi yaşıyor! Bir bina yerle bir oldu: Çok sayıda ölü varPolonya sınırında dron alarmı! Hava trafiği kısıtlandı - DünyaPolonya sınırında dron alarmı! Yetkililer duyurdu: Doğuda...Sahte hemşire skandalı! Perukla onlarca başvuru yaptı: Yakayı böyle ele verdi - DünyaSahte hemşire skandalı! Perukla onlarca başvuru yaptıDünya bu haberi konuşuyor! Hiçbir neden yokken katletmişti: Trump idam istedi - DünyaTrump idam istedi! Dünya bu haberi konuşuyorTürk düşmanına büyük şok! İsrailli Bakan Katz'ın telefonunu bulup görüntülü aradılar - DünyaTelefonunu bulup ağzının payını verdiler
Sonraki Haber Yükleniyor...