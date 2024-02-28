28 Şubat darbesinin üzerinden 27 yıl geçti! Sivil ayak da hesap vermeli

24 milyon kişinin mağdur edildiği postmodern darbenin askerî kanadı yargılanırken sivil aktörleri ile ilgili adım atılmadı. Hukukçular “Sivil ayak yargılanmazsa mağduriyetler ortadan kalkmaz” dedi.

HABER MERKEZİ

28 Şubat darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti. “Etkileri bin yıl sürecek” denilen darbe’ AK Parti hükûmetlerinin ve milletin kararlı duruşu ile tarihe karıştı. 28 Şubat utancının askerî ayağı yıllar sonra sanık kürsüsüne çıkarılırken, darbenin sivil aktörleri ile ilgili adım atılmaması hâlâ tartışma konusu. Ancak gazetemize konuşan hukukçu Hadi Dündar, sürecin sivil ayağı hakkında bir yargılama yapılmazsa mağduriyetlerin ortadan kalkmayacağını söyledi.

Dündar “28 Şubat davasında yargılandılar, rütbeleri söküldü, cezalar aldılar ancak yargılanmayan taraflar, kişiler için bir şey yapılmadı. YÖK’e bağlı üniversite hocaları ve rektörler ikna odaları kurdular, öğrencileri üniversiteye almadılar, kapıda coplattılar. Peki bununla ilgili bir yargılama yapıldı mı? Ne yazık ki yapılmadı. Binlerce genç kız eğitim hakkından mahrum kaldı. Davalar açıldı, davaları reddeden hâkimler, heyetler hakkında bir inceleme başlatılmadı. Medyanın desteğini de unutmamak lazım. Medyada 28 Şubata çanak tutan, destekleyen, ekranlardan bas bas bağıranlar hakkında bir inceleme yapılmadı. Köşe yazılarında başörtülü kadınlar hakkında ağza alınmayacak hakaretler edenlerle ilgili bir inceleme başlatılmadı. ‘Bundan sonra benim işim dışarıda başörtülü görünce kolundan tutup karakola götürmek’ diyenler yargılanmadı. Eğer süreçte rol oynayan YÖK’teki akademisyenler, hâkimler ve gazeteciler yargılanmazsa 28 Şubat’ın mağdurlarının mağduriyetleri ortadan kalkmaz” dedi.

ZULMÜN BEDELİ ÖDETTİRİLMELİ

Hukukçu Cüneyt Toraman da kamuoyunda 28 Şubat darbecilerinin yargılandığına ilişkin bir algı olduğunu ancak bunun düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Mahkemede sadece kuvvet komutanlarının da içinde bulunduğu Batı Çalışma Grubu’nun yargılandığına dikkat çeken Toraman, şunları söyledi:

Devletin içinde görev yapan, bu darbenin amaçlarının gerçekleşmesi için olağanüstü çaba gösteren, HSYK’da (HSK), AYM’de, YÖK’te, TEM’de, MİT’te, emniyette aktif görev alanlar yargılanmadı. Darbe suçu temadi (devamlılık arz eden) bir suç olduğundan, zamanaşımı son eylem tarihinden itibaren hesaplanır. Diğer kamu kurumları bu gruba hizmet etmeseydi, bu darbe gerçekleşemezdi. 28 Şubat, dünyanın en uzun süren darbelerinden biri ve en fazla kişinin hak ihlaline maruz kaldığı bir darbe. Bu darbeyle, bir milyondan fazla kamu görevlisi, sırf dinî inancı sebebiyle soruşturmalara maruz kalmış, görevinden alınmış, başörtüsü yasağıyla binlerce kişi okuldan atılmış, katsayı rezaletiyle milyonlarca imam hatip lisesi öğrencisinin üniversitelere girmesi engellenmiş, başörtülü hastalar hastanelere alınmamış, yaklaşık 24 milyon kişi mağdur edilmiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde olduğu gibi, 28 Şubat darbesine destek veren medya, STK, HSYK, YÖK, AYM üyeleri, hâkimler, savcılar, emniyet; hepsi hakkında soruşturma açılmalı, kamu davası açılmalı, yargılanmalı, gerçekleştirdikleri zulümlerin bedeli ödettirilmelidir.