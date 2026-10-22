Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İngiltere Kralı III. Charles, 44 yıl aradan sonra İngiltere’yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna düzenlenen yemekte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) atfedilen bir hadisi Arapça okudu. Umman halkının karakterine ilişkin sözleri aktaran Charles, ülkenin barışa katkısını ve Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına yönelik çabalarını da övdü.

Kaydet
|

İngiltere Kralı III. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın 44 yıl aradan sonra İngiltere’ye gerçekleştirdiği tarihi resmî ziyarette çok konuşulacak sözlere imza attı.

Windsor Sarayı’nda konuğu onuruna görkemli bir akşam yemeği veren İngiliz Hükümdar, Umman’ı İngiltere’nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı.

44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu
Başlık Resmi44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu
ÖNERİLEN HABERLER
Kral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu! "Üzüntü duyuyorum"
DÜNYA

Kral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu! "Üzüntü duyuyorum"

"EN ESKİ VE EN GÜVENİLİR MÜTTEFİKİMİZ"

Umman’ın deniz taşımacılığı açısından dünyanın en önemli güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya yönelik çabalarını da öven Kral Charles, "Umman’ın Körfez genelindeki rolü ve yapıcı tarafsızlığı, Hürmüz Boğazı’nın çok ötesinde önem taşımaktadır ve en derin saygımızı hak etmektedir" dedi.

44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu
Başlık Resmi44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu
ÖNERİLEN HABERLER
İngiltere’de siber güvenlik krizi! 32 kamu hizmeti devre dışı kaldı
DÜNYA

İngiltere’de siber güvenlik krizi! 32 kamu hizmeti devre dışı kaldı

ARAPÇA HADİS OKUDU

Ardından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Arap kabilelerinden birine gönderdiği elçinin hakaret ve şiddete maruz kalması üzerine, elçiyi teselli amacıyla söylediği rivayet edilen bir hadisi Arapça aktaran Kral Charles, "Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakteri hakkında söylediği gibi; Umman halkına gitmiş olsaydın, sana ne hakaret ederler ne de seni döverlerdi" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.