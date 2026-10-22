İngiltere Kralı III. Charles, 44 yıl aradan sonra İngiltere’yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna düzenlenen yemekte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) atfedilen bir hadisi Arapça okudu. Umman halkının karakterine ilişkin sözleri aktaran Charles, ülkenin barışa katkısını ve Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına yönelik çabalarını da övdü.

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İngiltere Kralı III. Charles, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın 44 yıl aradan sonra İngiltere’ye gerçekleştirdiği tarihi resmî ziyarette çok konuşulacak sözlere imza attı.

Windsor Sarayı’nda konuğu onuruna görkemli bir akşam yemeği veren İngiliz Hükümdar, Umman’ı İngiltere’nin en eski müttefiklerinden biri olarak tanımladı.

44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu

"EN ESKİ VE EN GÜVENİLİR MÜTTEFİKİMİZ"

Umman’ın deniz taşımacılığı açısından dünyanın en önemli güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı açık tutmaya yönelik çabalarını da öven Kral Charles, "Umman’ın Körfez genelindeki rolü ve yapıcı tarafsızlığı, Hürmüz Boğazı’nın çok ötesinde önem taşımaktadır ve en derin saygımızı hak etmektedir" dedi.

44 yıl sonra gelen ziyarette sürpriz an! Kral Charles, Arapça hadis okudu

ARAPÇA HADİS OKUDU

Ardından Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Arap kabilelerinden birine gönderdiği elçinin hakaret ve şiddete maruz kalması üzerine, elçiyi teselli amacıyla söylediği rivayet edilen bir hadisi Arapça aktaran Kral Charles, "Hazreti Muhammed’in Umman halkının karakteri hakkında söylediği gibi; Umman halkına gitmiş olsaydın, sana ne hakaret ederler ne de seni döverlerdi" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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