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Kral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu! "Üzüntü duyuyorum"

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Kral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu!
Başlık ResmiKral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu! "Üzüntü duyuyorum"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ankara ile neredeyse her gün temas halinde olduklarını belirterek, yeni özel temsilcilerin atanması bile beklenmeden sınırın her an açılabileceğini ve kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğini duyurdu

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İngiştere Kralı III. Charles, Londra'daki St James Sarayı'nda düzenlenen Milletler Topluluğu resepsiyonunda Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rum basınından haberine göre Charles, Fashion Heritage Network Cyprus'ın kurucusu Christina Dymioti ile görüşerek adadaki iki toplum arasındaki ilişkileri sordu.

Kral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu! "Üzüntü duyuyorum"
Başlık ResmiKral Charles Kıbrıs için sessizliğini bozdu! "Üzüntü duyuyorum"

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Dymioti'nin aktardığına göre İngiliz Kralı, Kıbrıs'ın bölünmüş kalmaya devam etmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi ve yakın zamanda çözüm sağlanmasını umut ettiğini açıkladı..

KIBRISLI TÜRK GENÇLERİN ÇALIŞMALARINI SORDU

Görüşmede Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerini bir araya getirmeyi amaçlayan çalışmalar da gündeme geldi.

Dymioti, kurduğu sivil toplum kuruluşunun sürdürülebilir moda projeleri aracılığıyla iki toplumdan gençler arasında ortak faaliyetler yürüttüğünü İngiliz Kralı'na anlattı.

Charles'ın Dymioti'yi çalışmalarından dolayı tebrik ettiği ve ekibini faaliyetlerini sürdürmeye teşvik ettiği iddia edildi.

İNGİLTERE KRALI ADAYI HİÇ ZİYARET ETMEDİ

Charles ve Camilla 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.

Söz konusu ziyaret için daha sonra yeni bir tarih belirlenmedi.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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