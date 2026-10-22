İnternet sitelerinin büyük bölümünde kullanılan PHP programlama dilinde tespit edilen kritik güvenlik açığı nedeniyle İngiltere’de 32 kamu hizmetinin devre dışı kaldığı, 4 hizmetin ise kısmen kullanılamadığı açıklandı.

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Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde ortaya çıkan kritik güvenlik açığı, Avrupa’da kamu kurumlarına ait bazı internet sitelerinin devre dışı kalmasına neden oldu.

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İngiltere’de de söz konusu güvenlik açığına karşı alınan önlemler kapsamında çok sayıda kamu hizmetine erişimde kesinti yaşandı.

İngiltere’de siber güvenlik krizi! 32 kamu hizmeti devre dışı kaldı

32 KAMU HİZMETİ DEVRE DIŞI

İngiltere Teknoloji Bakanı Baroness Lloyd of Effra, Lordlar Kamarası’nda yaptığı konuşmada, PHP programlama dilinde tespit edilen kritik güvenlik açığı nedeniyle 32 kamu hizmetinin devre dışı kaldığını, 4 hizmetin ise kısmen kullanılamadığını açıkladı.

Effra, bunun büyük ölçüde güvenlik güncellemeleri ve risk azaltıcı önlemler uygulanırken sistemleri korumak amacıyla alınan tedbirlerden kaynaklandığını belirtti.

50 BİN ÖNLEYİCİ BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Hükümet durumu yakından izlediğini belirten İngiliz bakan, NCSC’nin işletmeleri ve diğer kuruluşları almaları gereken önlemler konusunda bilgilendirmek amacıyla ülke genelinde 50 bin önleyici bildirim gönderdiğini aktardı.

Bakan Effra "Hükümet durumu yakından izlemeyi ve kamu hizmetlerinin güvenliğini, dayanıklılığını ve erişilebilirliğini korumak için ilgili kurumlarla çalışmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Lloyd, uluslararası düzeyde güvenlik açığından yararlanmaya yönelik girişimler ve sistemleri tarama faaliyetleri hakkında raporlar bulunduğunu, ancak İngiltere’de kamu sektöründe veya ülke genelinde herhangi bir sistem ihlalinden haberdar olmadıklarını vurguladı.

“HALKA AÇIK KRİTİK HİZMETİ ETKİLEMİYOR”

İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Hükümet genelinde sistemlerimize yönelik muhtemel güvenlik açıklarını belirlemek ve gidermek için çalışmalar yürütüldü. Uzmanlarımız bu konuda hem OpenAI hem de uluslararası ortaklarla yakın iş birliğini sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar hiçbir büyük ve halka açık kritik hizmeti etkilemiyor. Ancak güvenlik çalışmaları devam ederken sınırlı sayıdaki bazı hizmetler geçici olarak çevrim dışı kalabilir. Ancak bu durum, söz konusu sistemlerin siber saldırıya uğradığı anlamına gelmiyor. Sorunların giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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