'The Last Emperor' (Son İmparator) filmi ile 9 Oscar kazanan, 'The Conformist' (Konformist) ve 'Last Tango in Paris' (Paris'te Son Tango) gibi filmlerin yönetmeni Bernardo Bertolucci, bu sabah saat 7’de hayatını kaybetti. Ünlü yönetmen bir süredir kanser tedavisi görüyordu. İtalyan yönetmen, 1972 yapımı 'Last Tango in Paris' filmindeki tartışılan tecavüz sahnesinin gerçek olduğunu itiraf etmişti.