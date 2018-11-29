Macron, resmi temaslarda bulunmak ve hafta sonu düzenlenecek G20  Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet  Başkanı Mauricio Macri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede Avrupalı ülkelerle gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini  görüşeceğini belirten Macron, cinayete ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını  istedi.

Macron, 30 Kasım-1 Aralık'ta Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde  Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceğini ve  görüşmede Kaşıkçı cinayetini ele alacaklarını açıkladı.

"Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın devam etmesini,  olayın aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını  istiyorum." ifadelerini kullanan Macron, Yemen konusunda önceliğinin insani  yardımların hızlı bir şekilde ulaşması, savaşın bitmesi ve siyasi bir sürecin  başlaması olduğunu da sözlerine ekledi.