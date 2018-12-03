Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar'a yönelik ablukaya katılan Doğu Afrika ülkesi Mauritius Cumhuriyeti, Çad ve Senegal'in ardından Doha yönetimiyle yeniden diplomatik ilişkiler kurarak ablukadan vazgeçen üçüncü ülke oldu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mauritius'un Doha Büyükelçisi Raşid Ali Subeydar güven mektubunu Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hasan el-Hamadi'ye sundu." denildi.

Hamadi, Katar'da ikamet etmeyecek olan Mauritius Doha Büyükelçisi Subeydar'a görevinde başarılar diledi ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda daha yakın bir işbirliğine dönüşmesi için her türlü desteği sunacaklarını vurguladı.

Mauritius Cumhuriyeti Çad ve Senegal'den sonra Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararından vazgeçen üçüncü ülke oldu.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Ablukanın ardından Katar'daki büyükelçilerini geri çağıran Senegal Ağustos 2017'de, Çad ise Şubat 2018'de Doha'ya yeniden elçi atamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.