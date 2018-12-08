Ruhani: "İran'a yaptırım uygulayan ülkeleri ikaz ediyorum. Eğer uygulanan yaptırımlar sebebiyle İran'ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zaafa uğrarsa; mülteci, uyuşturucu akımı, terörizm ve bombalardan siz müstesna olmayacaksınız” dedi. Ruhani ABD'nin yaptırımlarını da “ekonomik terörizm” olarak adlandırdı.
Hasan Ruhani: 'İran'a uygulanan yaptırımlar, size geri dönebilir'
08.12.2018 - 12:17 | Son Güncelleme: 08.12.2018 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD ve Batı’nın yaptırımlarının, İran’ın terörizmle mücadelesinin zayıflamasıyla ortaya çıkacak mülteci ve uyuşturucu akımından bu ülkelerin muaf olmayacağını söyledi.
Etiketler : Hasan Ruhani,
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