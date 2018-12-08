Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ruhani: "İran'a yaptırım uygulayan ülkeleri ikaz ediyorum. Eğer uygulanan yaptırımlar sebebiyle İran'ın uyuşturucu ve terörizmle mücadelesi zaafa uğrarsa; mülteci, uyuşturucu akımı, terörizm ve bombalardan siz müstesna olmayacaksınız” dedi. Ruhani ABD'nin yaptırımlarını da “ekonomik terörizm” olarak adlandırdı.