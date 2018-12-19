Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Ruhani’nin 2 gün sürecek olan ve 6 bakanın eşlik edeceği kritik Ankara ziyaretinde çantasında ekonomi, enerji, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Suriye meselesi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile Beştepe’de baş başa görüşme gerçekleştirecek. TSK’nın Fırat’ın doğusunda terör örgütü PYD/YPG’ye karşı düzenlemeyi planladığı askeri harekât öncesi Ruhani’nin Ankara’ya davet edilmesi dikkat çekerken, İran ve Türk heyetlerinin konuyu değerlendirmesi ve Erdoğan-Ruhani görüşmesinde Suriye genelindeki son durumunu yanı sıra Fıratı’ın doğusundaki gelişmelerin ayrı bir başlıkta ele alınması bekleniyor. Ruhani’ye Türkiye temasları kapsamında kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.