Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete, bu gelişmeyle ABD’nin Amerikan askerlerini Suriye’den çekmesiyle İsrail’in İran’a karşı tek başına ordusuyla kalmasına zorlandığını yazdı. Gazete, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın “ABD’nin Suriye’den çekilmesi kuzeyde, Lübnan ya da Suriye’de, geniş çaplı bir çatışmanın olma ihtimalini artırıyor” ifadelerine de yer verdi. Bu arada Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in yaptığı saldırılara dair Birleşmiş Milletlere iki mektup göndererek “Tel Aviv, Suriye’deki krizi uzatmaya çalışıyor”dedi.

RUSYA: İSRAİL İHLAL ETTİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Şam’a yönelik hava saldırısının Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail, 1.701 sayılı Karar dâhil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve saldırıların şekli sebebiyle derin endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lübnan hava sahası üzerinden Şam civarına saldırılar gerçekleştirmişti.