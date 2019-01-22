Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen törende "Aachen Anlaşması" olarak belirtilen ve 'Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon Anlaşması' başlığını taşıyan bir anlaşma imzaladı. Merkel, konuyla ilgili olarak “Antlaşmanın ikinci bölümünde barış ve güvenlik konuları var. Ortak güvenliğimiz için Almanya ve Fransa olarak ülkelerimize silahlı bir saldırı olduğu durumda bütün gücümüzle yardımlaşacak ve saldırılara birlikte karşı koyacağız. Bu askeri seçenekleri de içeriyor. Artık bir ortak askeri kültür oluşturmamız gerekiyor. Ortak savunma endüstrisi, ortak silah satış politikaları geliştirmeliyiz. Böylece bir Avrupa ordusu oluşması için iki ülkenin üzerine düşen görevi yerine getirmiş olacak. Bu durum ancak iki ülkenin aynı zamanda diş politikalarında da koordineli çalışmaları neticesinde gerçekleştirilebilinir” ifadelerini kullandı.