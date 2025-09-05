6 yıl arayla ikinci rekor! 102 yaşında yaklaşık 4 bin metrelik dağa tırmandı

Japonya'da yaşayan 102 yaşındaki Kokichi Akuzawa, ülkenin en yüksek dağı olan 3 bin 776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'na tırmanarak adını zirveye yazdırdı.

Fuji Dağı'na tırmanan en yaşlı kişi olan Akuzawa, tırmanışını 70 yaşındaki kızı Motoe, torunu, damadı ve dağcılık kulübünden arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdi. Grubun zirveye çıkmadan iki gün önce dağda kamp yaptığı belirtildi.

6 YIL ÖNCE DE AYNI UNVANI ALMIŞTI

96 yaşında da aynı unvanı alan Akuzawa, aradan geçen altı yılda kalp sorunları ve zona hastalığı gibi sağlık problemler yaşadığını anlattı. Tırmanış öncesi üç ay boyunca her sabah yürüyüş yaptığını söyleyen yaşlı dağcı, haftada bir dağ yürüyüşüne çıktığını, vücudunu disiplinli bir şekilde hazırladığını belirtti.