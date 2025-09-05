Tavuk yemeği sonrası hastanelik oldu! Gerçek ameliyatta ortaya çıktı

Suudi Arabistan’da yaşayan bir adam, akşam yemeğinde yediği tavuk yemeğinin ardından şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Sorunun nedenini bilmediğini söyleyen adama bir dizi tetkik yapıldı.

BAĞIRSAĞINDA SİVRİ BİR CİSİM TESPİT EDİLDİ

Hastanın bağırsağında 3,7 cm uzunluğunda sivri bir cisim tespit edildi. Başlangıçta bu cismin tavuk kemiği olduğunu düşünen doktorlar, hastayı acil ameliyata aldı. Ancak ameliyatın ardından gerçek ortaya çıktı.

AĞRININ SEBEBİ ''KÜRDAN'' ÇIKTI

Doktorların çıkardığı cismin bir ''kürdan'' olduğu anlaşıldı. Hastanın, olaydan bir gün önce ağzında kürdanla uyuyakaldığını söylemesiyle olayın nedeni netleşti.

Hastanede tedavi altına alınan hasta, başarılı geçen ameliyatın ardından 3 gün içinde taburcu edildi. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.