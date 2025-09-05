Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım''

93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım''

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
93 yaşında eşinin katili oldu! &#039;&#039;Artık dayanamadım&#039;&#039;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Illinois eyaletinde 93 yaşındaki bir adam, 80 yaşındaki karısının boğazını keserek öldürdü. Cinayeti itiraf eden adam, öfke patlaması yaşadığını ve artık dayanamadığını belirtti. 

ABD'nin Illinois eyaletinde 93 yaşındaki James Pate, 80 yaşındaki eşi Cherly Pate’i bıçakladı. 

93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım'' - 1. Resim

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

New York Post’un haberine göre, Cherly kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi yaptıklarını bir bir itiraf etti.
Kavganın arabada başladığını söyleyen yaşlı adam, Cherly'e çarptığını ardından da eline aldığı bıçakla boğazını kestiğini söyledi. 

93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım'' - 2. Resim

''DAHA FAZLA DAYANAMADIM''

Boşanma arefesinde olduklarını vurgulayan James, daha fazla dayanamadığını söyledi. Yaşlı adam birinci derece cinayetle suçlanırken, Tazewell İlçe Savcılığı, sanığın tutukluluk öncesi tahliye talebinin reddedilmesi için dilekçe verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan teknoloji zirvesi! Elon Musk liste dışı kaldı - DünyaElon Musk liste dışı kaldıAvustralya'da kreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdü - DünyaKreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdüHastaları endişe içinde! Dolandırıcılık için bacaklarını kestiren cerrahın cezası belli oldu - DünyaDolandırıcılık için bacaklarını kestirmiştiHırvatistan’dan Bayraktar TB2 itirafı: Güvenliğimizin garantisi - DünyaHırvatistan’dan Bayraktar TB2 itirafı!Ukrayna Büyükelçisi gazetemize konuştu: Rusya kazanırsa dünya kaybeder - Dünya"Rusya kazanırsa dünya kaybeder"ABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğiz - DünyaABD Başkanı Trump: Ukrayna savaşını bitireceğiz
Sonraki Haber Yükleniyor...