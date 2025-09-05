93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım''

ABD'nin Illinois eyaletinde 93 yaşındaki James Pate, 80 yaşındaki eşi Cherly Pate’i bıçakladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

New York Post’un haberine göre, Cherly kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi yaptıklarını bir bir itiraf etti.

Kavganın arabada başladığını söyleyen yaşlı adam, Cherly'e çarptığını ardından da eline aldığı bıçakla boğazını kestiğini söyledi.

''DAHA FAZLA DAYANAMADIM''

Boşanma arefesinde olduklarını vurgulayan James, daha fazla dayanamadığını söyledi. Yaşlı adam birinci derece cinayetle suçlanırken, Tazewell İlçe Savcılığı, sanığın tutukluluk öncesi tahliye talebinin reddedilmesi için dilekçe verdi.