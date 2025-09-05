Hastaları endişe içinde! Dolandırıcılık için bacaklarını kestiren cerrahın cezası belli oldu

Olay, İngiltere’nin Cornwall bölgesinde yaşandı. 2019’da her iki bacağı diz altından ampute edilen Hopper, durumu sepsis kaynaklı gibi göstererek sigorta şirketlerinden toplam 466 bin sterlinden fazla tazminat talep etti.

BUZLA DONDURMUŞ

Ancak olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Hopper’ın bacaklarını buzla dondurduğu tespit edildi.

Mahkemede, Hopper’ın bir arkadaşına attığı mesajlarda sigorta sürecini ''sömürmek'' sözleriyle tanımladığı ortaya çıktı. Hopper’ın olay sonrası medyanın ilgisinden de ''keyif aldığı'' kaydedildi.

Hopper’ın görev yaptığı Royal Cornwall Hastaneleri Vakfı, hastanede ameliyat kararlarının bağımsız uzmanlarca incelendiğini ve hastalar için risk oluşturduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Ancak daha önce Hopper’ın ameliyat ettiği bazı hastalar, tedavilerinin gerekliliği konusunda kaygılarını dile getirdi.

HASTALARI ŞOK VE ENDİŞE YAŞIYOR

Güney Batı İngiltere’deki bir tıbbi ihmal hukuk bürosu, Hopper’ın hastalarında “şok ve ciddi endişe” yaşandığını, bu nedenle kamuoyuna açık kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirdi.

2013’ten itibaren Royal Cornwall Hospitals NHS Trust bünyesinde çalışan doktor, Mart 2023’te gözaltına alındı ve aynı yılın Aralık ayında görevinden uzaklaştırıldı.

BACAKLARINI FAZLALIK OLARAK GÖRÜYORDU

Avukat Andrew Langdon, Hopper’ın çocukluğundan beri bedenine yabancılaşma yaşadığını ve ayaklarını ''fazlalık'' olarak gördüğünü söyledi. Ancak Hopper, bacaklarının alınmasını pişmanlıkla karşılamadığını, sadece sigorta dolandırıcılığı nedeniyle duyduğu derin pişmanlığı dile getirdi.

Crown Savcılık Servisi, Hopper’ın haksız kazançla elde ettiği paranın geri alınması için Proceeds of Crime Act 2022 kapsamında işlem başlatılacağını açıkladı.