Almanya'da okulda dehşet! Saldırgan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Almanya'da okulda dehşet! Saldırgan öğrenci öğretmenini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Almanya&#039;da okulda dehşet! Saldırgan öğrenci öğretmenini bıçakladı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın Essen şehrindeki bir meslek okulunda öğrencisinin bıçakla saldırdığı öğretmen ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Essen kentinde bir okul akılalmaz bir vahşete sahne oldu. Bir öğrenci öğretmenini bıçaklayarak kaçtı.

SALDIRGAN ÖĞRENCİ FİRAR ETTİ

Essen Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saldırının Essen şehrinin Nordviertel semtindeki bir meslek okulunda sabah saatlerinde gerçekleştiği bildirildi. Beslenme, ev ekonomisi ve sağlık hizmetleri alanlarında eğitim verilen meslek okulunun yerleşkesinde bir öğrencinin bir öğretmeni bıçakladığı belirtilen açıklamada, saldırgan öğrencinin firarda olduğu ifade edildi.

ÖĞRETMENİN DURUMU AĞIR

Polis, karın bölgesinden bıçaklanan ve durumu ağır olan öğretmenin Essen Üniversite Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındığını bildirdi.

Saldırı sonrası bölgeye polis özel kuvvetleri sevk edilirken, halkın okul çevresinden uzak durması uyarısı yapıldı. Okul içinde ve çevresinde başka yaralı veya mağdur olup olmadığının kontrol edileceğini duyuran polis, olayın nedenine ve şüphelinin kimliğine ilişkin ise gün içinde açıklama yapacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arroyo gerçeği! Independiente, Beşiktaş'tan yüzde 50'yi almadı
