Ünlü milyarderle isim benzerliği hayatını kabusa çevirdi! ''Ölüm tehditleri alıyorum''

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan iflas avukatı, Meta CEO’su ünlü milyarder Mark Zuckerberg ile isim benzerliği yaşaması sebebiyle her gün kabusu yaşıyor. Zuckerberg, sosyal medya hesaplarının "ünlü birisini taklit etme" nedeniyle kapatıldığını ve hatta ölüm tehditleri aldığını kaydetti.

ÜNLÜ CEO'YU TAKLİT ETMEKLE SUÇLANIYOR

BBC’nin haberine göre, ABD'li avukat Facebook’un kendisini Zuckerberg’i taklit etmekle suçlaması ve hesabını sekiz yılda beş kez askıya alması üzerine platforma dava açtı. Bunun kendisine binlerce dolarlık masrafa mal olduğunu vurgulayan avukat, bu süreçte 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını dile getirdi.

38 yıldır avukatlık yaptığını vurgulayan Zuckerberg, meseleğe başladığında ünlü CEO’nun henüz üç yaşında olduğunu belirtti.

''PARA TALEPLERİ İÇEREN MESAJLAR VE ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM''

İsim benzerliği yüzünden hayatının günden güne zorlaştığını vurgulayan adam, CEO sanılarak para talepleri içeren mesajlar aldığını ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını bildirdi.

Öte yandan, Zuckerberg, Washington eyaleti tarafından kendisine yönelik taciz suçlamasıyla yanlışlıkla dava açılması da dahil olmak üzere, ismiyle ilgili karışıklıkları takip etmek için bir web sitesi kurdu.

İsim benzerliğinin yalnızca tehditlerle değil, komik durumlarla da sonuçlandığını belirten avukat bir anısını paylaştı.

Zuckerberg, ''Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü'' sözleriyle yaşadıklarını anlattı.