Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı almıştı.

ABD'nin Venezuela'ya yaptırım kararına, yaptırımlardan en çok etkilenen bir diğer ülke Çin'den tepki geldi. Çin, ABD'nin Venezuela'ya yaptırımlarına karşı koyacaklarını, ABD'nin sonuçlarından sorumlu olacağını duyurdu.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti.

Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti. (Habertürk)