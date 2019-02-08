Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüksel Airlines Havayolları, 13 Şubat günü yapılacak ulusal grev sebebi ile birçok uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Brüksel Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının düzenlediği grev sonucu 222 seferin iptal edildiği belirtildi. Yolculara farklı rotalar kullanmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Ayrıca, TUI Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, eylemler nedeniyle planlanan tüm uçuşların 13 Şubat'ta Fransa ve Hollanda'daki havalimanlarına yönlendirileceği duyuruldu. TUI, 13 Şubat’ta ulusal grev nedeniyle toplam 36 uçuşunun etkilediğini aktardı. Brüksel Havaalanı yetkilileri, tüm yolcularına seyahat ettikleri havayollarıyla zamanında bağlantı kurmaları, el bagajlarıyla seyahat etmeleri ve havaalanına ulaşmak için yeterli zamanı planlamalarını konusunda uyardı.

"ÇOK SAYIDA KİŞİ MAĞDUR OLACAK"

Belçika'da işçi ve işveren temsilcileri arasında çalışan ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı. Grev nedeniyle o tarihte yalnız uçak seferleri değil aynı zamanda ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri de yapılamayacak.