Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Riyad Emiri Faysal bin Bender, projelerin 7 tıp şehri, 1 hastane, İslam Müzesi'nin yanı sıra eğitim, konut, sanayi ve ulaştırma alanlarında olduğunu ifade etti.

Bender, eğitim, sağlık, yatırım, kalkınma ve spor alanlarındaki bu projelerle yaşam şartlarının iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Projelerin toplam tutarının 82,2 milyar riyal (21,9 milyar dolar) olduğu ifade edildi.

Suudi gazetesi maaal'in bir süre önce Maliye Bakanlığı Borç İdaresi Ofisi Direktörü Fehd es-Seyf'e dayandırarak verdiği haberde, ülkenin borçlanma hacminin bu yıl 118 milyar riyale (31,46 milyar dolar) ulaşacağı kaydedilmişti.