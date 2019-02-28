Yeni Delhi'de ordu yetkilileri tarafından düzenlenen basın  toplantısında, General Surendra Singh Behal,  savaşlarının "teröre" karşı  olduğunu belirterek, Pakistan'daki "terör örgütü hedeflerini" yok etmeye hazır  olduklarını söyledi. Hindistan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral RGK Kapoor, Hint askeri  tesislerini bombalamak amacıyla F-16'ların kullanıldığına dair kanıtları olduğunu  ileri sürerek, bölgede Pakistan jetlerine ait füze parçaları bulduklarını  söyledi. RGK Kapoor, Hindistan hava sahasına giren Pakistan'a ait savaş uçağını  düşürdüklerini yineledi.

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan  idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve  44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı. Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri  kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti. Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında  bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. 

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle  Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken,  İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.  Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini  vurgulamıştı.  Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise  Pakistan'ı ülkesini  istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı. Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara  itidal telkin etmişti.
 