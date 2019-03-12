Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Centeno, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Avro Grubu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Yunanistan'daki ekonomik gelişmelerin ele alındığını belirten Centeno, Yunanistan'ın geçen hafta 2010 yılından bu yana ilk kez 10 yıllık devlet tahvili ihracı gerçekleştirdiğini anımsattı.

Centeno, Yunan hükümetinin, özelleştirme ve sağlık alanlarında sorumlu mali politikalar izlediğini, Yunanistan'ın, hedefler doğrultusunda 2019 yılında bütçe fazlası vermesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yunanistan'da borçlu kişilerin konutlarının hacizden korunmasına ilişkin yeni yasa hükümleri üzerinde uzlaşı sağlanamadığına işaret eden Centeno, "Yunanistan bütün ekonomik reform taahhütlerini yerine getirirse, Avro Grubu, nisan ayında daha fazla borç hafifletme tedbirini değerlendirecek." diye konuştu.

Yunanistan'ın ekonomik reformları yerine getirmesi durumunda, Avro Grubu'ndan yaklaşık 1 milyar avroluk nakit kaynak sağlaması öngörülüyor.

Avro Grubu'nun bir sonraki toplantısı, 5 Nisan'da AB Dönem Başkanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.