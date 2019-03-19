Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarrant’ın, Türkiye ziyaretinin ardından İsrail’e geldiğini belirten İsrail Kanalı, katilin havalimanı girişinde üç aylık vize almasına rağmen dokuz gün kaldıktan sonra ülkeyi terk ettiğini kaydetti. Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği iddia edildi. Öte yandan terörist Tarrant’ın mahkemenin görevlendirdiği avukatını kovduğu ortaya çıktı. Tarrant’ın kovduğu avukat Richard Peters “Kendi savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Bütün dünyanın takip edeceği duruşmada, sapkın düşüncelerinin tanıtımını yapmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi” değerlendirmesinde bulundu.