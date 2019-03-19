Tarrant’ın, Türkiye ziyaretinin ardından İsrail’e geldiğini belirten İsrail Kanalı, katilin havalimanı girişinde üç aylık vize almasına rağmen dokuz gün kaldıktan sonra ülkeyi terk ettiğini kaydetti. Bu ziyarette, Avustralyalı teröriste ait herhangi şüpheli bir durumun gözlenmediği iddia edildi. Öte yandan terörist Tarrant’ın mahkemenin görevlendirdiği avukatını kovduğu ortaya çıktı. Tarrant’ın kovduğu avukat Richard Peters “Kendi savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Bütün dünyanın takip edeceği duruşmada, sapkın düşüncelerinin tanıtımını yapmaya çalışacağını tahmin ediyorum. Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi” değerlendirmesinde bulundu.
Katil Türkiye’den sonra İsrail’e gitmiş
19.03.2019 - 04:10 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 04:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Zelanda’da iki camide katliam yapan Brenton Tarrant’ın 2016 yılında İsrail’i ziyaret ettiği belirtildi. İsrail 13 özel televizyon kanalı, Tarrant’ın Avustralya pasaportuyla 25 Ekim 2016’da Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını duyurdu.
Etiketler : yeni zelanda saldırısı,Brenton Tarrant,
611145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/611145.aspx
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