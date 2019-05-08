Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleriyle Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında 7 sivil daha yaşamını yitirdi.

Esad güçleriyle Rusya, Hama'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan kuzey ve batı kırsalında, Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Es Seyyad, El Havvaş köyleri, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Han Şeyhun ve Kinsafra beldeleri, El Habit, El Knidde, Şinan ve El hiraki köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, öğle saatlerinden sonra da süren saldırılarda Han Şeyhun'da 3, Kinsafra'da 1, El Hiraki'de 1, Şinan köyünde 2 olmak üzere toplam 7 sivil hayatını kaybetti.

Dün gece boyunca süren saldırılarda İdlib'e bağlı Kefer Mus'da 2, Merc ez Zuhur'da 1 ve Ras el Ayn köyünde 1 olmak üzere toplam 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece gece geç saatlerden itibaren düzenlenen hava ve kara saldırılarında hayatını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Hama ve İdlib kırsalına yoğun bombardımanın devam etmesi nedeniyle Sivil Savunma ekipleri, ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Şinan köyüne düzenlenen hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlendiğine işaret ederek, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE RUS VE REJİM SALDIRISI AYRIMI

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esad rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

Rus yapımı eski teknolojiye sahip rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları, bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarında kurulmuş ekipmanlar yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

GÖÇ HAREKETİ SÜRÜYOR

Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin kamplarına sığınıyor.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 6 günde düzenlenen saldırılarda en az 93 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı, bugünkü raporunda, Esad rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne 26 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 26'sı çocuk, 24'ü kadın toplam 108 sivilin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esad rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.