Sıkı bir hayvansever olarak da bilinen Doris Day’in ölümünü, kendi adına kurulan hayvan hakları kurumu duyurdu. Kurum, yaşına göre oldukça sağlıklı olan sanatçıya, son zamanlarda ciddi bir zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı. 1922 doğumlu olan Day'in, Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Doris Day, kariyerine 1939'da bir grupta şarkıcı olarak başladı, 1948'den itibaren beyazperdeye geçiş yaptı ve birçok filmde rol aldı.
Doris Day, özellikle Alfred Hitchcock'un 'The Man Who Knew Too Much' filminde söylediği 'Que Sera Sera' adlı şarkıdaki unutulmaz yorumu ile dünya sinema seyircilerinin hafızalarında yer edindi
ABD'li sanatçı Doris Day hayatını kaybetti
13.05.2019 - 17:22 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Doris Day, 97 yaşında hayatını kaybetti.
Sıkı bir hayvansever olarak da bilinen Doris Day’in ölümünü, kendi adına kurulan hayvan hakları kurumu duyurdu. Kurum, yaşına göre oldukça sağlıklı olan sanatçıya, son zamanlarda ciddi bir zatürre teşhisi konulduğunu açıkladı. 1922 doğumlu olan Day'in, Kaliforniya'daki evinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler : ABD,
624159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/624159.aspx
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