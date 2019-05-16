Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SpaceX Falcon 9’un uzaya taşıyacağı her bir uydunun 227 kilogram ile bugüne kadar uzaya gönderilen en ağır yük olduğu kaydedildi. Elon Musk’ın dünyanın çoğuna internet hizmeti sağlayacak olan uyduları uzaya fırlatmak için SpaceX roketinin en az 12 defa uzaya fırlatılacağı belirtildi. Elen Musk’ın dünyaya yakın bir yörüngeye yerleştirilerek sürekli internet hizmeti sağlayacak global internet ağının ilk basamağı olan uyduyu uzaya götürecek olan SpaceX’in fırlatılması Perşembe günü mahalli saatle 10.30’a ertelendi. SpaceX Falcon 9 roketinin Perşembe günü Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılması planlandı.

Elon Musk, sahibi olduğu Uzay Araştırma Teknolojileri’nin roket fırlatma hizmetinden yıllık 3 milyar dolar kazanç sağlayacağını söyledi. Musk’ın elde edeceği bu geliri ise Ay'a ve Mars’a insan göndermek için uzay aracı yapmakta kullanacağı belirtildi.

Aynı zamanda Tesla otomobil firmasının sahibi olan Musk, SpaceX'in bu yıl ya da gelecek yıl müşterilerine hizmet vermeye başlayacağını ve her yıl uzaya 2 bin uydu fırlatacağını belirtti. Musk, daha önce Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planladığı 12 bin uydunun fırlatılmasıyla ilgili ise kesin bir tarih vermedi.