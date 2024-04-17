İran'ı pazartesi vuracaktı! İsrail'den misilleme saldırısı için son dakika karar

ABD'li ve İsrailli kaynakların, bir Amerikan gazetesine aktardığına göre, İsrail Pazartesi gecesi İran'a karşı bir misilleme saldırısı düzenlemeyi düşünüyordu ancak son anda bunu ertelemeye karar verdi.

ABD'li ve İsrailli kaynakların, bir Amerikan gazetesine aktardığına göre, İsrail Pazartesi gecesi İran'a karşı bir misilleme saldırısı düzenlemeyi düşünüyordu ancak son anda bunu ertelemeye karar verdi. İsrail'in misillemesine ilişkin karar Cumartesi gününden bu yana ikinci kez ertelenmiş oldu.

Kaynakların aktardığına göre, yetkililer gece saatlerinde Biden yönetimi ile temasa geçerek saldırının “operasyonel sebepler” nedeniyle ertelendiğini belirtti.

Biden yönetimi yetkilileri, İran içerisine gerçekleştirilecek küçük bir saldırının muhtemelen İran’dan gelecek bir cevaba neden olacağını ifade ediyor, ancak bu karşılığın son saldırıya göre daha da sınırlı olmasını ve iki taraf arasındaki çatışmanın böylece son bulmasını umuyorlar.

KARŞILIK GELMESİ İHTİMALİNİ ÖNLEMEK İÇİN ORANTISIZ GÜÇ

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın saldırısına İsrail'in vereceği karşılığın "orantısız" olması ve İran'ı gelecekteki saldırılardan caydırmak için "Tahran'ı sarsması" gerektiğini söyledi.

Smotrich, İsrail'in İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırısına vereceği cevabın Tahran'ı "ateş etmeyi düşündükleri ana pişman etmesi" ve "şiddetli, sert ve orantısız bir bedel ödetmesi" gerektiğini söyledi.

Koalisyon anlaşmalarında yapılan bir anlaşma nedeniyle teknik olarak İsrail Savunma Bakanlığı'nda da bakan olan Smotrich, İsrail Ordu Radyosu'na (GLZ) verdiği demeçte, İsrail'in vereceği cevabın niteliğinin "İsrail'in Orta Doğu'daki konumunu şekillendireceğini" söyledi.

Verilecek karşılığın "Tahran'ı sarsması gerektiğini, böylece oradaki herkesin İsrail'le uğraşmamaları gerektiğini anlayacaklarını" söyledi ve "Orta Doğu'da konuşulan dil budur" diye ekledi. Aşırı sağcı Dini Siyonizm partisinin başkanı olan bakan ayrıca İsrail'in ABD ve diğer ortaklarıyla stratejik bağlarını sürdürmesi gerektiğini söyledi.