İsrail'e silah satan İngiltere kaynıyor! Ana muhalefetin "katliamın işbirlikçisi" sözleri dikkat çekti

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail'e silah desteği sağlayan İngiltere'de tepkiler büyüyor. İngiliz parlamentosu önünde toplanan 100'lerce kişi, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurması için protesto gösterisi gerçekleştirdi. Gösteride ana muhalefetten hükümete "katliam işbirlikçisi" sözleri gelirken, parlamento meydanı önünde İsrail destekçisi bir gurup karşı eylem düzenledi.

İngiliz halkı, İsrail'e silah satışı gerçekleştiren hükümete yönelik tepkilerini sürdürüyor. Filistin'le dayanışma gösteren sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi İngiltere Parlamentosu önündeki meydanda bir araya geldi.

ANA MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili ve eski Göçten Sorumlu Gölge Bakan Bell Ribeiro-Addy burada yaptığı konuşmada Gazze'deki sağlık altyapısının ve su hatlarının İsrail tarafından kasten yok edildiğini, yardımların kesildiğini ve milyonlarca insanın zor şartlarda yaşadığını söyledi. "Kimse Gazze'deki savaşın meşru müdafaa olduğunu söyleyemez" diyen Riberio-Addy, Gazze için protestoların devam etmesi gerektiğini kaydetti.

"KATLİAM İŞBİRLİKÇİSİ" SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Riberio-Addy, "Gazze'deki katliamı destekleyen hükümetler sizi anlayana kadar yürümeye devam edin. Hükümetimiz İsrail'i kınamak şöyle dursun onları silahlandırmaya devam ediyor. Ülkemizi soykırım ve savaş suçlarının işbirlikçisi yapıyorlar. Hükümet İsrail'e silah satışını durdurmalı ve bizi katliam işbirlikçisi haline getirmemeli" diye konuştu.

KARŞI EYLEM DÜZENLENDİ

Öte yandan bir grup İsrail destekçisi de Parlamento Meydanı'nda karşı eylem düzenledi. Polis iki grup arasında yoğun güvenlik önlemi alırken bir İsrail destekçisi eylemci gözaltına alındı.