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İsrailli Bakan'dan Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrailli Bakan&#039;dan Savaş Kabinesi&#039;nin feshedilmesi çağrısı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Savaş Kabinesi'nin feshedilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in aşırı sağcı UlusalGüvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, doğru karar alamadığını iddia ettiği Savaş Kabinesi'nin "İsrail'in mutlak zaferden daha fazla uzaklaşmaması" için feshedilmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzlerce Filistinli sahilde yüzerken görüntülendi. Kuzeyde ise Hizbullah, Savaş Konseyi'nin İran'ın füzelerine karşılık vermediğini gördü ve başını kaldırarak bize, birçok askerin yaralanmasına neden olan tehlikeli bir saldırı düzenledi." ifadesini kullandı.

Sınırlı saldırı döneminin kapatılmasını isteyen Ben-Gvir, "Savaş Kabinesi'ni dağıtmanın ve İsrail'in delirdiğini göstermenin zamanı geldi. Maalesef Savaş Kabinesi'nin mevcut politikası devam ettiği sürece mutlak zafer giderek uzaklaşıyor." diye yazdı.

Ben-Gvir'in açıklamalarına Savaş Kabinesi ya da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan henüz bir yorum yapılmadı.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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