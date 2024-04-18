Tokat'ta büyük deprem! Bir çok yerde hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı

Son deprem haberi Tokat'tan geldi. AFAD saat 01.06'da meydana gelen Sulusaray merkezli depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu. Deprem, Sivas ve Yozgat’ta da hissedildi. Büyük panik yaşayan bölge halkı saat 02.35'de yine sallandı. Son depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak ölçüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afette 53 binden fazla vatandaşımız canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Tüm yurdu aynı korku sardı, kokutan haberler ise gelmeye devam ediyor. Son olarak Tokat sallandı, AFAD peş peşe gelen depremlerin ardından ilk verileri paylaştı.

TOKAT'TA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Sivas ve Yozgat’ta da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA OLDU

Tokat'ta panik sürüyor. 4,7'lik depremin ardından Sulusaray yine sallandı. Saat 02.35 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 4,1 ölçüldü. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ: OLUMSUZ DURUM YOK

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatipoğlu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmedi. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Köy ve mezraları tek tek taramaya devam ediyoruz." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA SON DURUMU PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Tokat’ta meydana gelen deprem sonrasında gelişmelerin takip edildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığına dikkati çekerek, “Tokat ili Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” ifadelerine yer verdi.

'YIKILAN BİNA YOK'

Tokat Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede yıkılan ve hasarlı bir binanın olmadığını ifade ederek, “Saat 01.06’da Sulusaray ilçe merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yok. Yıkılan, hasarlı bir bina yok. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma da yok. Köylerimizde de sorun yok. Özellikle vatandaşlarımız bu gece, dikkatli, uyanık olmasını ve mümkünse bu geceyi dışarda geçirmeleri önemli. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda anons yaparak uyarıyoruz. Deprem ülkemizin gerçeği. İlçemiz de Kuzey Anadolu fay hattına yakın bölgede bulunuyor. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

MUĞLA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE SALLANDI

Muğla'nın Karacaören-Menteşe bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 23:43 sıralarında Muğla'nın Karacaören mevkiinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.1 km derinliğinde yaşandı.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.