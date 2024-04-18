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Tokat Valiliği açıkladı, deprem sonrası okullar tatil edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta gece yarısı peş peşe meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Vali Numan Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Vali Hatipoğlu, deprem bölgesinde bulunan okulların tatil edildiğini duyurdu.

Tokat'ta yürekler ağza geldi. Sulusaray ilçesinde gece saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe kapılan vatandaşlar can havli ile kedilerini sokağa attı. Deprem Sivas ve Yozgat'ta da hissedildi. Bölge halkı 02.35'de bir kez daha sallandı. AFAD'dan gelen açıklamada son depremin büyüklüğünün 4,1 olarak kaydedildiği yer aldı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını hasar alan yada yıkılan bir bina olmadığını söyledi. Son gelişmeler bu yöndeyken bir açıklama da Numan Hatipoğlu'ndan geldi. 

Tokat Valiliği açıkladı, deprem sonrası okullar tatil edildi - 1. Resim

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.

Tokat Valiliği açıkladı, deprem sonrası okullar tatil edildi - 2. Resim

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Bölgede ara ara artçı depremlerin yaşandığını belirten Hatipoğlu, "Çok şükür depremde her herhangi bir olumsuzluk yok. Kaymakamlığımız, AFAD, emniyetimiz ve jandarmamız bölgede tarama çalışmaları yaptılar. Herhangi bir olumsuzluk olmadı. Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik." dedi.

Tokat'ta büyük deprem! Bir çok yerde hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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