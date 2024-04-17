Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu

Muğla'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli depreme ilişkin son dakika verileri paylaştı...

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor... Malatya'da yaşanan 4.3'lük depremin ardından bu kez Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Karacaören-Menteşe bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 23:43 sıralarında Muğla'nın Karacaören mevkiinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 8.1 km derinliğinde yaşandı.

AFAD: 3.9 OLARAK DUYURDU

AFAD'a göre deprem Muğla'nın Menteşe bölgesinde yaşandı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Deprem yerin 14.19 km derinliğinde yaşandı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...