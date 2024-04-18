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Hamile kadının feci sonu! Bebeği ameliyatla kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hamile kadının feci sonu! Bebeği ameliyatla kurtarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana Yüreğir'de talihsiz bir kadın korkunç bir şekilde can verdi. Suriyeli Nur Abbud, kocasının sürdüğü elektrikli bisikletten düşüp otobüs altında kaldı. Abbud ölürken karnındaki 9 aylık bebeği ameliyatla alındı.

Adana Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda Suriye uyruklu Nur Abbud (31), eşinin kullandığı elektrikli bisikletten düştü. Bu sırada Ali D. yönetimdeki yolcu otobüsü, kadının üzerinden geçti. 

HASTANEDE ÖLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Abbud, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kadın yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

BEBEK KURTARILDI

Doktorlar, karnındaki bebeği ise ameliyat ile aldı. Daha doğmadan annesini kaybeden bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Bu arada, otobüs şoförü Emniyet'e götürüldü. Sürücünün işlemleri sürüyor.


Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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