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Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Evden kaçıp evlenen hamile kardeşini sokakta öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'dan kaçıp sevgilisiyle Mersin'e gelen ve burada evlenen 2,5 aylık hamile genç kadın, ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla kafasından vurularak öldürüldü.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi 539 Sokak'ta 20 yaşındaki 2,5 aylık hamile Besra Kırmızı, yaklaşık 4,5 ay önce Şanlıurfa'dan sevdiği Hasan Kırmızı (24) ile kaçarak Mersin'e geldi.

EVLENİP HAMİLE KALDI

Burada eşinin ailesiyle yaşamaya başlayan genç kadın resmi olarak evlenerek yuvasını kurdu. 2,5 aylık hamile olan Kırmızı, bugün eltisi ile sağlık ocağından geldiği sırada ağabeyinin kurduğu pusuya düştü.

KAFASINDAN VURDU

Kırmızı ağabeyi tarafından sokak ortasında tek kurşunla kafasından vuruldu. Kırmızı olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağabey olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayete tanık olup şok yaşayan Besra Kırmızı'nın eltisi ile olayı duyup bölgeye gelen kocası Hasan Kırmızı baygınlık geçirdi. Bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kadının cenazesi hastane morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili şüpheli ağabeyin yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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