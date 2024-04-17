İsrail'in İran'a saldıracağı yer belli oldu! İran karşılığa hazırlanıyor

ABD menşeili gazete The Wall Street Journal, İran'ın İsrail'in kendi topraklarına ya da vekillerine yönelik bir misilleme saldırısına hazırlandığını yazdı.

ABD ve Avrupa ülkelerinin Tahran'ın füze saldırısının ardından artan gerilimin tırmanmasını önleyecek bir karşılık vermesi için baskı yapıyor. Öte yandan, ABD menşeili gazete The Wall Street Journal, İsrail'e baskı yap İran'ın da İsrail'in kendi topraklarına ya da vekillerine yönelik bir misilleme saldırısına karşılık vermek için hazırlandığını yazdı.

Habere göre, İran çarşamba günü yaptığı açıklamada hava kuvvetlerini saldırılar için hazırladığını ve donanmasının Kızıldeniz'deki ticari İran gemilerine eşlik etmeye başlayacağını söyledi. Suriyeli ve İranlı yetkililer ve danışmanlar Tahran'ın ayrıca Suriye'de Devrim Muhafızları'nın yoğun olarak bulunduğu bölgelerden personelini tahliye etmeye başladığını söyledi.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN İSRAİL'İN KARŞILIĞINI ÖNLEME ÇABALARI

Biden yönetimi İsrail'i misilleme yapmamaya, bunun yerine İran'ın 300'den fazla drone ve balistik füze içeren saldırısını başarıyla püskürtmesinden memnun olmaya teşvik ediyor. Beyaz Saray Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'i tepkisini sınırlandırmaya teşvik etmek için İran'a, Devrim Muhafızları, füze ve insansız hava aracı programları da dâhil olmak üzere bir dizi ekonomik yaptırım uygulayacağını duyurdu.

İngiliz ve Alman Dışişleri Bakanları Çarşamba günü İsrail'e giderek gerilimi düşürme mesajını pekiştirdiler. Ancak Netanyahu görüşmelerin karşılık verme niyetinde olduğunu ve kararı kendilerinin vereceğini vurguladı.

İSRAİL, SURİYE'DEKİ İRAN TESİSLERİNE SALDIRACAK

The Wall Street Journal'ın haberine göre, İsrail'in ABD mesajını dikkate aldığının bir işareti olarak, İsrailli yetkililer Körfez ülkeleri ve diğer Arap ülkelerine İran'ın saldırısına vereceği karşılığın güvenliklerini tehlikeye atmayacağı ve kapsamının sınırlı olacağı konusunda güvence verdi.

Bölgedeki Arap yetkililere göre İsrail misilleme yapmadan önce Arap müttefiklerini uyaracak ve saldırılarını Suriye'deki İran bağlantılı tesislerle sınırlandıracak. İran Devrim Muhafızları şimdiden Suriye'deki tesisleri için acil önlemler almaya başladı.

İRAN'DAN KESİN TAVIR

Tahran aynı zamanda İsrail'in herhangi bir eylemine karşılık vereceğini söyleyerek İsrail'le on yıllardır süren ve büyük ölçüde vekilleriyle yürüttüğü gölge savaşını artık sürdürmek istemediğinin ve doğrudan çatışmaya gireceğinin sinyalini verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, "İran'ın çıkarlarına karşı en küçük bir eylem kesinlikle tüm faillerine karşı sert, kapsamlı ve acı verici bir cevapla karşılanacaktır" dedi.

İsrail halihazırda İran'ın en güçlü vekili olan Lübnanlı milis gücü Hizbullah ile neredeyse her gün çatışmaya giriyor. İsrail ordusu Salı günü yaptığı açıklamada hava saldırıları düzenlediğini ve İsrail topraklarına roket ve tanksavar füze saldırıları düzenleyen iki üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu. Hizbullah komutanların öldüğünü doğruladı.

İSRAİL İRAN'A ODAKLANDI, FİLİSTİN'DE HAREKETLİLİK AZALDI

İsrail ordusu da son günlerde Gazze'de Hamas'a karşı operasyonlarını sürdürdü ve Filistin bölgesi genelinde 40 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentine kesin bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceğini tartması ve İsrailli yetkililerin son günlerde İran'a odaklanması nedeniyle Gazze'deki hareketlilik savaşın başlangıcına kıyasla son haftalarda yavaşladı.