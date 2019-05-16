ABD’li heykeltıraş Jeff Koons’a ait eserler arasında en yüksek fiyatla satılan tavşan adlı eseri açık arttırmayla 91 milyon dolara satıldı. Koons'un tavşan heykeli, Christie’s Müzayede Evi tarafından New York'ta açık artırmaya sunuldu. ABD'li heykeltıraş Koons'un 1986 yılında yaptığı tavşan heykeli, İngiliz sanatçı David Hockney'in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu. Hockney'in tablosu 90.3 milyon dolara satılmış ve sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.
ABD’li sanatçının tavşan heykeli rekor fiyata satıldı
16.05.2019 - 13:44 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li heykeltıraş Jeff Koons tarafından paslanmaz çelikten yapılan tavşan heykeli 91 milyon dolara alıcı buldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : abd,sanatçı,rekor,
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