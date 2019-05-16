Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’li heykeltıraş Jeff Koons’a ait eserler arasında en yüksek fiyatla satılan tavşan adlı eseri açık arttırmayla 91 milyon dolara satıldı. Koons'un tavşan heykeli, Christie’s Müzayede Evi tarafından New York'ta açık artırmaya sunuldu. ABD'li heykeltıraş Koons'un 1986 yılında yaptığı tavşan heykeli, İngiliz sanatçı David Hockney'in "Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür)" adlı tablosunun rekorunu elinden almış oldu. Hockney'in tablosu 90.3 milyon dolara satılmış ve sanatçıya ait en yüksek fiyatla satılan eser olmuştu.