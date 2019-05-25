Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor’da 2 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Maddi zararın büyük olduğu bölgede 100’den fazla evin ve tarım alanlarının tahrip olduğu aktarıldı. Ghor Valisi Ghulam Nasir Khazih, uluslararası ve ulusal yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.
Afganistan’da şiddetli yağış: 13 ölü
25.05.2019 - 14:38 | Son Güncelleme: 25.05.2019 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın orta kesiminde yer alan Ghor’da etkili olan şiddetli yağışlar 13 kişinin ölümüne neden oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afganistan,yağış,
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