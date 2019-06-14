Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Moskova’ın ateşkes açıklamasına rağmen, Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Hama’nın kuzeyinde ve İdlib’in güneyinde Suriye rejim muhalefeti güçlerinin kontrolü altında bulunduğu bölgelere yaptığı hava saldırısında ve hava topu saldırılarında aralarında 7 sivilin de bulunduğu 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ve Suriye rejim güçlerinin saldırılarında rejim muhalifi 21 savaşçının da hayatını kaybettiğini duyurdu.