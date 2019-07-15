Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Köln kentinde Chorweiler semtinde bulunan bir camiye gece geç saatlerde giren saldırganlar bağış kutularını kırıp, yönetim odası ve diğer bürolara zarar verdi. Cami yetkilileri, görgü tanıklarının üç kişiyi cami içine girerken gördüklerini belirtti.

Yetkililer, olayın polise intikal ettirildiğini polisin incelemelere başladığını açıkladı.